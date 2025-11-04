Peloton Interactive Aktie News: Anleger schicken Peloton Interactive am Nachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 7,10 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,3 Prozent auf 7,10 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Peloton Interactive-Aktie ging bis auf 7,03 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 179.024 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 34,80 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 USD. Dieser Wert wurde am 05.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 34,72 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 07.08.2025. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,00 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig wurden 606,90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 586,00 Mio. USD umgesetzt.

Am 06.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,066 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft