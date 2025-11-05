Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gewinnt am Mittwochabend

Kurs der Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 7,29 USD zu.

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 7,29 USD. Im Tageshoch stieg die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,33 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.060.193 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 18.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Bei einem Wert von 4,64 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 57,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit 0,00 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 606,90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 586,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 06.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Gewinn in Höhe von 0,066 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft