Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,5 Prozent auf 5,81 USD abwärts.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 6,5 Prozent im Minus bei 5,81 USD. In der Spitze büßte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 5,77 USD ein. Bei 6,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 663.903 Peloton Interactive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 46,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,71 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,32 Prozent.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 06.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 673,90 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 743,60 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 01.05.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2025 einen Verlust in Höhe von -0,389 USD je Aktie ausweisen dürften.

