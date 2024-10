Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 4,65 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 4,65 USD. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,57 USD nach. Bei 4,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 167.721 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Am 06.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Bei 2,71 USD fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 71,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,833 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Peloton Interactive gewährte am 22.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,68 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 643,60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 642,10 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -0,594 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

