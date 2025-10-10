DAX24.587 -0,1%Est505.617 -0,2%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.071 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl63,66 -2,4%Gold3.981 +0,1%
Blick auf Peloton Interactive-Kurs

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive fällt am Nachmittag

10.10.25 16:09 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 7,32 USD ab.

Peloton Interactive
6,30 EUR -0,26 EUR -3,97%
Das Papier von Peloton Interactive befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 7,32 USD ab. Die Peloton Interactive-Aktie sank bis auf 7,32 USD. Mit einem Wert von 7,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 172.297 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,89 USD) erklomm das Papier am 18.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 48,77 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2024 auf bis zu 4,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,57 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 07.08.2025 vor. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 606,90 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 643,60 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,066 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

