Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagabend mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 7,77 USD ab.

Die Peloton Interactive-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 7,77 USD abwärts. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,54 USD nach. Mit einem Wert von 7,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 1.546.153 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. 40,24 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 4,19 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 46,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 606,90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 643,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Gewinn in Höhe von 0,040 USD je Aktie aus.

