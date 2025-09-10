DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1737 +0,3%Öl66,24 -2,0%Gold3.637 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- US-Indizes auf Rekordhochs -- Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart hin -- NVIDIA, Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW im Fokus
Top News
Nach EZB-Zinsentscheid und US-Inflationsdaten: Darum verteidigt der Euro seine Tagesgewinne Nach EZB-Zinsentscheid und US-Inflationsdaten: Darum verteidigt der Euro seine Tagesgewinne
Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart an der NASDAQ hin Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart an der NASDAQ hin
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagabend mit KursVerlusten

11.09.25 20:24 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagabend mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 7,77 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
6,70 EUR 0,06 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Peloton Interactive-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 7,77 USD abwärts. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,54 USD nach. Mit einem Wert von 7,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 1.546.153 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. 40,24 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 4,19 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 46,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 606,90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 643,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Gewinn in Höhe von 0,040 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft

In eigener Sache

Übrigens: Peloton Interactive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com

Nachrichten zu Peloton Interactive

DatumMeistgelesen
Wer­bung