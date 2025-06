Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive behauptet sich am Freitagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 7,33 USD bewegte sich die Peloton Interactive-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Peloton Interactive-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 7,33 USD. In der Spitze gewann die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,42 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,14 USD. Bisher wurden heute 259.524 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Mit einem Zuwachs von 48,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,83 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Peloton Interactive veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Peloton Interactive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 624,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 717,70 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 21.08.2025 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,418 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

