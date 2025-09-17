DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.580 +1,1%Euro1,1785 -0,3%Öl67,56 -0,5%Gold3.646 -0,4%
Peloton Interactive im Fokus

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

18.09.25 20:25 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 8,05 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 8,05 USD. Im Tief verlor die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,99 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 773.477 Peloton Interactive-Aktien.

Am 18.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,28 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,25 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 47,20 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Peloton Interactive-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 606,90 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,040 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

