Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zieht am Donnerstagnachmittag deutlich an

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 9,0 Prozent auf 4,83 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 9,0 Prozent auf 4,83 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 4,84 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,63 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 877.422 Peloton Interactive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2024 bei 7,24 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 2,71 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 43,89 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,833 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 22.08.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,68 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 643,60 Mio. USD – ein Plus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 642,10 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Peloton Interactive am 31.10.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -0,596 USD je Aktie aus.

