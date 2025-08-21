Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 7,76 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 7,76 USD zu. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,84 USD an. Mit einem Wert von 7,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 170.423 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 10,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.08.2024 bei 3,73 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 51,93 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Peloton Interactive veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,45 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 606,90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 717,70 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,44 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,026 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

