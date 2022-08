Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zieht am Nachmittag deutlich an

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 13,2 Prozent auf 13,20 EUR. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,20 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,92 EUR. Zuletzt wechselten 6.522 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2021 bei 102,04 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.07.2022 (8,30 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 59,11 Prozent sinken.

Am 10.05.2022 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,27 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 964,30 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 23,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.262,30 USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Peloton Interactive am 25.08.2022 vorlegen.

2022 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -5,706 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

