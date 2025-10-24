Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend im Plus
Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 7,64 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 7,64 USD. Die Peloton Interactive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,79 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,60 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 785.453 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.
Am 18.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD. Gewinne von 42,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,64 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 64,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.
Peloton Interactive ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 643,60 Mio. USD gelegen.
Am 06.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Peloton Interactive-Aktie in Höhe von 0,066 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie
Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen
Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft
Übrigens: Peloton Interactive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nyker / Shutterstock.com
Nachrichten zu Peloton Interactive
Analysen zu Peloton Interactive
Keine Analysen gefunden.