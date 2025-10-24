Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 7,74 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 7,74 USD nach oben. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,79 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,60 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 235.392 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 40,79 Prozent Luft nach oben. Am 05.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Peloton Interactive-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 07.08.2025. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 643,60 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 06.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Peloton Interactive-Aktie in Höhe von 0,066 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

