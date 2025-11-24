Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 6,60 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 6,60 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 6,69 USD. Bei 6,45 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 694.973 Peloton Interactive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 39,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (4,64 USD). Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 29,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 550,80 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 586,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Peloton Interactive am 11.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,133 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

