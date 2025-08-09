Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verliert am Montagabend

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 7,71 USD nach.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,6 Prozent auf 7,71 USD. Im Tief verlor die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,67 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,78 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 615.875 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 41,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,12 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 46,53 Prozent wieder erreichen.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.08.2025 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 643,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,026 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

