Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Der Peloton Interactive-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 7,47 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,47 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,47 EUR.

Bei 34,82 EUR markierte der Titel am 08.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 78,56 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2022 Kursverluste bis auf 6,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 6,98 Prozent wieder erreichen.

Am 03.11.2022 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -1,25 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 616,50 USD, gegenüber 805,20 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 23,44 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 08.02.2023 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,541 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

