S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in The Cigna Group Registered von vor einem Jahr bedeutet

15.07.25 16:00 Uhr

Vor Jahren in The Cigna Group Registered eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

The Cigna Group Registered-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 331,42 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das The Cigna Group Registered-Papier investiert hätte, hätte er nun 30,173 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des The Cigna Group Registered-Papiers auf 303,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.144,29 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,56 Prozent abgenommen. Am Markt war The Cigna Group Registered jüngst 80,74 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

