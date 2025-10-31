Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 7,28 USD. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,30 USD zu. Bei 7,22 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 354.765 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 49,69 Prozent Luft nach oben. Am 05.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 36,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Peloton Interactive veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 643,60 Mio. USD gelegen.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q1 2026 wird am 06.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,066 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

