Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagabend auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 7,30 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 7,30 USD zu. In der Spitze gewann die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,30 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,22 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 692.911 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,89 USD) erklomm das Papier am 18.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Bei 4,64 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 57,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Peloton Interactive ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 606,90 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 06.11.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Peloton Interactive-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,066 USD fest.

