So bewegt sich Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag auf grünem Terrain

01.10.25 09:27 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Im XETRA-Handel gewannen die Pfeiffer Vacuum-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfeiffer Vacuum AG
154,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:02 Uhr sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 156,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 156,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 156,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 4 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 162,60 EUR erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,23 Prozent. Bei einem Wert von 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 5,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 218,43 Mio. EUR gelegen.

Redaktion finanzen.net

