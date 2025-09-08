Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum steigt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt wies die Pfeiffer Vacuum-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 154,60 EUR nach oben.

Um 15:45 Uhr stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 154,60 EUR. Kurzfristig markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 155,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 155,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 375 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 25.04.2024 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester