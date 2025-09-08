DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.117 +0,4%Nas22.342 -0,2%Bitcoin93.488 +0,1%Euro1,1694 +0,3%Öl70,58 +1,4%Gold3.779 +0,8%
Aktienentwicklung

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum steigt am Nachmittag

26.09.25 16:10 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum steigt am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt wies die Pfeiffer Vacuum-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 154,60 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfeiffer Vacuum AG
153,60 EUR -1,20 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:45 Uhr stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 154,60 EUR. Kurzfristig markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 155,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 155,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 375 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 25.04.2024 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG

DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
04.08.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
25.03.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
12.01.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
05.11.2019Pfeiffer Vacuum buyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
04.11.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
18.10.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
31.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
02.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfeiffer Vacuum AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen