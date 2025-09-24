Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verteuert sich am Donnerstagvormittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 155,00 EUR.

Um 09:02 Uhr sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 155,00 EUR zu. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 155,00 EUR zu. Bei 154,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 162,60 EUR erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 4,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 25.04.2024 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 1,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 218,43 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 218,43 Mio. EUR.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester