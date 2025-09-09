Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verbilligt sich am Mittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 155,60 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:40 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 155,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,60 EUR. Bei 157,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 260 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 162,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 5,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 218,43 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 218,43 Mio. EUR.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester