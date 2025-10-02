DAX24.297 +0,8%Est505.638 +1,0%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,37 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,45 +0,1%Gold3.869 +0,1%
Aktienentwicklung

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

02.10.25 09:29 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 156,60 EUR.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 156,60 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 156,60 EUR. Bei 156,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 9 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,60 EUR) erklomm das Papier am 01.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 5,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

mehr Analysen