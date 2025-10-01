DAX24.084 +0,9%Est505.577 +0,8%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.653 ±-0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,51 -2,3%Gold3.873 +0,4%
Blick auf Pfeiffer Vacuum-Kurs

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger schicken Pfeiffer Vacuum am Nachmittag ins Plus

01.10.25 16:09 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger schicken Pfeiffer Vacuum am Nachmittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 156,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Pfeiffer Vacuum-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 156,40 EUR. Bei 156,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.070 Stück gehandelt.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR. 4,10 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 5,38 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Pfeiffer Vacuum hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,66 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen