Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 157,00 EUR zu.

Um 15:49 Uhr sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 157,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 157,00 EUR. Bei 156,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 967 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Bei einem Wert von 162,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 147,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 5,86 Prozent wieder erreichen.

Am 25.04.2024 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 1,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

