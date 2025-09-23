Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Pfeiffer Vacuum im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt konnte die Aktie von Pfeiffer Vacuum zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 154,40 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 154,40 EUR zu. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 154,60 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 154,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 156 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 162,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 4,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

