DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Pfeiffer Vacuum im Blick

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

24.09.25 16:09 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt konnte die Aktie von Pfeiffer Vacuum zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 154,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfeiffer Vacuum AG
153,80 EUR 0,20 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 154,40 EUR zu. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 154,60 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 154,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 156 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 162,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 4,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG

DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
04.08.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
25.03.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
12.01.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
05.11.2019Pfeiffer Vacuum buyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
04.11.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
18.10.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
31.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
02.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.

