Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 154,20 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 09:02 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 154,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 154,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 154,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 154,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 162,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,45 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 147,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.04.2024 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 EUR in den Büchern gestanden. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

