Blick auf Aktienkurs

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum legt am Donnerstagnachmittag zu

04.09.25 16:10 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum legt am Donnerstagnachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt konnte die Aktie von Pfeiffer Vacuum zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 157,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfeiffer Vacuum AG
156,60 EUR 1,80 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr wies die Pfeiffer Vacuum-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 157,20 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 157,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 157,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 142 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 162,60 EUR erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,80 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 5,98 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfeiffer Vacuum ein EPS von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum

mehr Analysen