Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Pfeiffer Vacuum-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 157,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 158,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 157,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 2.606 Stück.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 161,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,54 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,80 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 6,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfeiffer Vacuum 7,32 EUR aus.

Am 25.04.2024 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfeiffer Vacuum ein EPS von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 218,43 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 6,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

