Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gewinnt am Freitagmittag

So entwickelt sich Pfeiffer Vacuum

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 156,60 EUR zu.

Um 11:37 Uhr wies die Pfeiffer Vacuum-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 156,60 EUR nach oben. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 157,00 EUR an. Bei 156,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 827 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 12.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursplus von 3,19 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 147,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 5,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Pfeiffer Vacuum-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,20 EUR belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 6,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

