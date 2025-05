Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 160,40 EUR ab.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 160,40 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie sank bis auf 160,40 EUR. Bei 160,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 4 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 162,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 7,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfeiffer Vacuum 7,32 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR im Vergleich zu 218,43 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfeiffer Vacuum ein EPS in Höhe von 6,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

