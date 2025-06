Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Montagvormittag freundlich

So entwickelt sich Pfeiffer Vacuum

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 160,40 EUR.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Pfeiffer Vacuum zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 160,40 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf 160,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 160,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 4 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR an. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 1,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 147,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 7,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,20 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 218,43 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,80 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

