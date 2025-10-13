Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Pfeiffer Vacuum-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Pfeiffer Vacuum zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 154,60 EUR. Kurzfristig markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 155,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 154,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 631 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 162,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 147,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
