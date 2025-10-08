Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochmittag freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt wies die Pfeiffer Vacuum-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 156,60 EUR nach oben.
Im XETRA-Handel gewannen die Pfeiffer Vacuum-Papiere um 11:46 Uhr 0,3 Prozent. Bei 156,80 EUR erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 156,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 162,60 EUR erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Bei 147,80 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 5,62 Prozent Luft nach unten.
Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 1,66 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2024
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|02.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2021
|Pfeiffer Vacuum Buy
|Kepler Cheuvreux
|04.08.2021
|Pfeiffer Vacuum Buy
|Kepler Cheuvreux
|25.03.2021
|Pfeiffer Vacuum kaufen
|DZ BANK
|12.01.2021
|Pfeiffer Vacuum kaufen
|DZ BANK
|05.11.2019
|Pfeiffer Vacuum buy
|Kepler Cheuvreux
|04.11.2022
|Pfeiffer Vacuum Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.10.2022
|Pfeiffer Vacuum Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.2022
|Pfeiffer Vacuum Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2022
|Pfeiffer Vacuum Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.2022
|Pfeiffer Vacuum Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.2024
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|02.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
