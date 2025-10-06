Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Montagmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 156,60 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:37 Uhr um 0,9 Prozent auf 156,60 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 156,00 EUR. Bei 158,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.896 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 3,69 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 5,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,66 EUR, nach 1,66 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

