Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 156,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste um 15:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 156,80 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,00 EUR. Mit einem Wert von 158,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.104 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 162,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,70 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,80 EUR am 07.04.2025. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 6,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 1,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 218,43 Mio. EUR gegenüber 218,43 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

