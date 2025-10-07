Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Dienstagnachmittag stärker
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Im XETRA-Handel gewannen die Pfeiffer Vacuum-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 157,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 158,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.761 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.
Bei 162,60 EUR markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 147,80 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,98 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 218,43 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 218,43 Mio. EUR.
Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung
Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt
