Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagvormittag im Plus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Pfeiffer Vacuum-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 154,40 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 154,40 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 154,40 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 154,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,60 EUR) erklomm das Papier am 01.07.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 5,31 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 4,27 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfeiffer Vacuum ein EPS von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 218,43 Mio. EUR gelegen.

