Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Vormittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Kaum Ausschläge verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 155,00 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 09:04 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 155,00 EUR. In der Spitze gewann die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,00 EUR. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 154,60 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 154,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10 Pfeiffer Vacuum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,26 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 145,20 EUR am 24.10.2023. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 6,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 133,00 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich Pfeiffer Vacuum zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,35 Prozent zurück. Hier wurden 218,43 Mio. EUR gegenüber 243,65 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Pfeiffer Vacuum wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfeiffer Vacuum ein EPS in Höhe von 9,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

