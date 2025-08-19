Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 156,00 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 156,00 EUR zu. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 156,60 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 155,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 275 Pfeiffer Vacuum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 162,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 4,23 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,80 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,26 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,66 EUR je Aktie verdient. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

