Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gibt am Vormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 154,20 EUR.

Um 09:02 Uhr ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 154,20 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 154,20 EUR nach. Bei 154,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 283 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Gewinne von 5,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Pfeiffer Vacuum seine Aktionäre 2024 mit 7,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,20 EUR je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 218,43 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie in Höhe von 6,80 EUR im Jahr 2025 aus.

