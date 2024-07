Kursentwicklung

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Nachmittag zu

01.07.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 28,52 USD zu.

Werbung

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,9 Prozent auf 28,52 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,55 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,95 USD. Zuletzt wurden via New York 698.947 Pfizer-Aktien umgesetzt. Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 24,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,21 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 11,61 Prozent sinken. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,65 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,17 USD für die Pfizer-Aktie aus. Pfizer veröffentlichte am 01.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 USD, nach 0,98 USD im Vorjahresvergleich. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,88 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren. Die Pfizer-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte Pfizer die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie Moderna-Aktie sackt ab: RSV-Impfung verliert mit der Zeit deutlich an Wirkung S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com