Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 30,31 USD.

Die Pfizer-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 30,31 USD. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 30,31 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 30,68 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 798.346 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2023 bei 37,19 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,68 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,21 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 20,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,69 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 32,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 30.07.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,98 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27,34 Prozent auf 13,28 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,57 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

