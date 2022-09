Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer steigt am Nachmittag

Die Pfizer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 45,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 46,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.728 Pfizer-Aktien.

Am 20.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,51 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,76 Prozent. Am 14.10.2021 gab der Anteilsschein bis auf 35,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,90 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 53,20 USD.

Am 28.07.2022 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27.742,00 USD umgesetzt, gegenüber 18.977,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 01.11.2022 gerechnet.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-, Pfizer- und Moderna-Aktien im Minus: Omikron-Impfstoffe erhalten Booster-Zulassung von der FDA

BioNTech-Aktie, Pfizer-Aktie & Moderna-Aktie: Zulassung beantragt

Moderna-Aktie, Novavax-Aktie & Valneva-Aktie: Briten gehen beim Boostern voran

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com