Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag freundlich

Die Pfizer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 47,98 EUR. Bei 48,14 EUR markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.492 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 54,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,16 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Abschläge von 19,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 50,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 01.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,04 Prozent auf 22.638,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 24.094,00 USD umgesetzt.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,48 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

