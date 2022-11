Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verbilligt sich am Mittag

Die Pfizer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 48,28 EUR. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,28 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.255 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 54,51 EUR. Gewinne von 11,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2021 (37,12 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,08 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,20 USD.

Am 01.11.2022 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.638,00 USD – ein Plus von 19,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 18.977,00 USD erwirtschaftet hatte.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,43 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Pfizer-Aktie höher: Pfizer hebt trotz starkem Dollar Jahresziele an

Ausblick: Pfizer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BioNTech will ab 2024 in Ruanda Impfstoffe herstellen - BioNTech-Aktie gewinnt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com