Pfizer Aktie News: Pfizer am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,4 Prozent auf 45,44 EUR. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 45,44 EUR. Bei 45,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.659 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,51 EUR an. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 16,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.06.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 44,39 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,50 USD je Pfizer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 08.02.2022. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.838,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 104,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 11.684,00 USD eingefahren.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 03.05.2022 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,45 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche: LONG auf BioNTech - Pfizer-Zahlen könnten Bewegung bringen

AstraZeneca-Aktie im Minus: Starker Jahresstart - hohe Kosten belasten

Impfstoffaktien Pfizer & Moderna: Neue Chefs, neue Deals?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com