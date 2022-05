Pfizer Aktie News: Pfizer zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Im Frankfurt-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 09:22 Uhr 2,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 46,48 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1.860 Pfizer-Aktien.

Am 20.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,72 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2021 bei 31,49 EUR. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 47,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,50 USD aus.

Pfizer gewährte am 08.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 23.838,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.684,00 USD umgesetzt.

Am 03.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche: LONG auf BioNTech - Pfizer-Zahlen könnten Bewegung bringen

AstraZeneca-Aktie im Minus: Starker Jahresstart - hohe Kosten belasten

Impfstoffaktien Pfizer & Moderna: Neue Chefs, neue Deals?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com