Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Um 12:22 Uhr fiel die Pfizer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 47,52 EUR ab. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 47,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,66 EUR. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.781 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 54,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2021). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 12,82 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 37,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2021). Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 26,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,00 USD je Pfizer-Aktie aus.

Pfizer gewährte am 01.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,04 Prozent auf 22.638,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.094,00 USD in den Büchern gestanden.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,45 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

